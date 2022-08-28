Что делать при ЧП на реакторе: на АЭС показали, как обучали атомных подводников

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Подводники первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» должны были научиться справляться со всеми возможными нештатными ситуациями и ЧП на реакторе. Для этого их обучали на первой в мире атомной станции - Обнинской АЭС. Каждому моряку в любой момент могли включить определенную тревогу, чтобы тот научился быстро и четко решать все проблемы. Об этом «Военной приемке» сообщил один из специалистов, который лично участвовал в проведении таких тренингов Лев Кочетков.

«Было около 20 человек. Их распределили всех по четырем сменам. И они уже занимались изучением установки по инструкциям. Мы тут устраивали проверки. Идут сигналы постоянно, предупредительные и аварийные сигналы поступают. И нужна реакция к этим сигналам и мы всегда их спрашивали. Вот вы поняли, что случилось, как вы будете сейчас поступать», - рассказал Кочетков.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Русские двигатели. Ядерные реакторы на подводных лодках» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете об их типах и моделях, как они проектируются и испытываются. Кроме этого, вас ждет рассказ о первом атомном реакторе в стране, который послужил прототипом для дальнейших установок на подводных лодках. И знакомство с теми, кто обучал первых подводников-атомщиков управлять ядерной энергией на глубине.