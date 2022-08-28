ОПК ОПК ОПК

В Обнинске показали реактор для обучения первых подводников атомного флота

Владимир Расходчиков
10:20 28.08.2022
Первый в мире реактор для выработки электроэнергии стал прототипом для советских атомных подводных лодок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Перед выходом в плавание на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» подводники проходили обучение на реакторе АМ-1. Он находится на первой в мире атомной станции - Обнинской АЭС. Внешне он не похож на реактор атомной подлодки, но принцип работы и принцип управления мощностью одинаковые. 

Для того, чтобы он поместился в «Ленинский комсомол», пришлось создать несколько новых на тот момент конструкторских решений, но в итоге реактор стал даже мощнее. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал один из старейших работников Обнинской АЭС Георгий Тошинский.

«Реактор (подлодки К-3) примерно в 2 раза меньше. Потому что такой реактор хоть в начале и рассматривался для атомной подводной лодки, но мощность была задана 70 мегаватт, и он не влезал в корпус диаметром 7 метров. Но в итоге с меньшего размера реактора снималась большая мощность», - объяснил Тошинский.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Русские двигатели. Ядерные реакторы на подводных лодках» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете об их типах и моделях, как они проектируются и испытываются. Кроме этого, вас ждет рассказ о первом атомном реакторе в стране, который послужил прототипом для дальнейших установок на подводных лодках. И знакомство с теми, кто обучал первых подводников-атомщиков управлять ядерной энергией на глубине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:23 В стране и мире
Вооруженные силы КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу
07:51 В стране и мире
В США призвали не отправлять Украине «ни единого доллара»
06:20 В стране и мире
В Иркутской области перевернулся автобус с 40 пассажирами
05:35 В стране и мире
Видео
Ключевой укрепрайон ВСУ: кадры ожесточенных боев под Яковлевкой
22:28 В стране и мире
ВСУ рассыпали мины «Лепесток» в Ленинском районе Донецка
Популярное
Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
Видео
Алла Пугачева вернулась в Россию
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.