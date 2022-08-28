В Обнинске показали реактор для обучения первых подводников атомного флота

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Перед выходом в плавание на первой советской атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» подводники проходили обучение на реакторе АМ-1. Он находится на первой в мире атомной станции - Обнинской АЭС. Внешне он не похож на реактор атомной подлодки, но принцип работы и принцип управления мощностью одинаковые.

Для того, чтобы он поместился в «Ленинский комсомол», пришлось создать несколько новых на тот момент конструкторских решений, но в итоге реактор стал даже мощнее. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал один из старейших работников Обнинской АЭС Георгий Тошинский.

«Реактор (подлодки К-3) примерно в 2 раза меньше. Потому что такой реактор хоть в начале и рассматривался для атомной подводной лодки, но мощность была задана 70 мегаватт, и он не влезал в корпус диаметром 7 метров. Но в итоге с меньшего размера реактора снималась большая мощность», - объяснил Тошинский.

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