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Трамп озвучил основную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Игнат Далакян
07:12 02.08.2022
По мнению Дональда Трампа, сейчас договариваться гораздо сложнее, но в любом случае нужно пытаться вести переговоры.
Трамп озвучил основную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным
© Фото: Ministry of Culture Russia via Globallookpress.com
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Президент Украины Владимир Зеленский должен был отказаться от идеи вернуть Крым и пойти на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. Такого мнения придерживается 45-й президент США Дональд Трамп.

«Они могли отказаться от Крыма. Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна, потому что я уверен, что Путин хотел договориться», - отметил бывший президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

По мнению Дональда Трампа, сейчас договариваться гораздо сложнее, но в любом случае нужно пытаться вести переговоры.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, к чему приведет поездка спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси на Тайвань. По его мнению, этот визит только усугубит противоречия США с Китаем.

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