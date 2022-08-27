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ВСУ нанесли 5 ударов по территории Запорожской АЭС и 15 по Энергодару

Анна Касаткина
10:29 27.08.2022
Экстренные службы региона находятся в состоянии немедленной готовности.
ВСУ нанесли 5 ударов по территории Запорожской АЭС и 15 по Энергодару
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Вооруженные силы Украины утром 27 августа нанесли 20 артиллерийских ударов по Энергодару, из которых пять - пот территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает член Главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Как сообщается в Telegram-канале администрации города, по предварительным данным, огонь ведется с противоположного берега Днепра с 9.37 утра из американского артиллерийского вооружения калибром 155 миллиметров.

«За прошедшую ночь зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району города Энергодар, 5 из которых - непосредственно по территории Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

Пострадавших в данный момент нет, экстренные службы находятся в состоянии немедленной готовности к оказанию срочной помощи гражданам и ликвидации последствий обстрелов.

Днем ранее российские военные прямым попаданием уничтожили американскую буксируемую гаубицу М777 недалеко от города Марганец, где была выявлена украинская артиллерийская позиция. С этой позиции велся обстрел ЗАЭС, рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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