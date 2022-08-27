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Вынести товарищей из-под огня: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

00:45 27.08.2022
В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие проявляют смелость, мужество и верность долгу.
Вынести товарищей из-под огня: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют храбрость, героизм и высокий уровень боевой подготовки.

© Минобороны РФ

Младший сержант Виктор Жалыбин

Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Виктор Жалыбин, выполняло задачу по освобождению населенного пункта, который заняли вооруженные формирования украинских националистов.

В ходе наступления Жалыбин обнаружил огневые позиции боевиков и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по противнику.

Радикалы вели минометный обстрел по российским военнослужащим. Виктор, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов, активно оказывал первую медицинскую помощь раненым товарищам и эвакуировал их в безопасные районы.

Действуя смело и решительно, Виктор  Жалыбин в ходе боестолкновений за населенный пункт взял в плен двух националистов, которые раскрыли ценную информацию о силах и средствах находящихся в поселке боевиков.

Полученные сведения, получив подтверждение, позволили скорректировать командованию порядок применения сил и средств в бою, что способствовало нанесению внезапного удара по позициям противника.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям младшего сержанта Виктора Жалыбина задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была успешно выполнена.

© Минобороны РФ

Старший прапорщик Виталий Щур

Старший прапорщик Виталий Щур входил в состав тактической группы российских военнослужащих, задачей которой была инженерная разведка маршрутов передвижения колонн Вооруженных сил РФ.

Продвигаясь по лесополосе, Виталий обнаружил группу украинских националистов, имевшие при себе стрелковое оружие и минометы, о чем немедленно сообщил командиру.

Несмотря на превосходящие силы противника, российские военнослужащие вступили в бой.

В ходе боестолкновения, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, Щур, грамотно меняя позиции, уничтожал радикалов. В результате очередного вражеского минометного залпа часть военнослужащих тактической группы получили тяжелые ранения.

Виталий Щур, рискуя собственной жизнью, вынес раненых товарищей из-под вражеского огня и оказал неотложную медицинскую помощь, чем спас им жизни, после чего продолжил вести бой с противником.

По итогам боестолкновения было уничтожено 12 украинских боевиков. Часть националистов, спасая свои жизни, бежали с поля боя. Отважные и решительные действия старшего прапорщика Виталия Щура сорвали готовящееся нападение националистов на колонну российских войск.

© Минобороны РФ

Лейтенант Владимир Тютерев

Лейтенант Владимир Тютерев с первых дней проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования.

В условиях плотного ведения огня из стрелкового оружия противником по позициям российских подразделений в районе одного из населенных пунктов Тютерев лично установил ретранслятор на вышке высотой более 70 метров для обеспечения должностных лиц командного пункта устойчивой помехозащищенной радиосвязью.

Несмотря на продолжающийся обстрел со стороны националистов, Владимир находился на вышке и продолжал настройку ретранслятора.

Мужество и профессионализм Владимира Тютерева позволили организовать связь между командным пунктом и подчиненными подразделениями в условиях применения противником средств постановки помех.

Организованный лейтенантом Тютеревым канал связи стал надежным средством управления войсками, что позволило избежать потерь личного состава, техники и осуществить своевременное и точное поражение вражеских объектов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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