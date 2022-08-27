Вынести товарищей из-под огня: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

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Младший сержант Виктор Жалыбин

Подразделение, в составе которого действовал младший сержант Виктор Жалыбин, выполняло задачу по освобождению населенного пункта, который заняли вооруженные формирования украинских националистов.

В ходе наступления Жалыбин обнаружил огневые позиции боевиков и, выбрав скрытное место для атаки, открыл огонь по противнику.

Радикалы вели минометный обстрел по российским военнослужащим. Виктор, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов, активно оказывал первую медицинскую помощь раненым товарищам и эвакуировал их в безопасные районы.

Действуя смело и решительно, Виктор Жалыбин в ходе боестолкновений за населенный пункт взял в плен двух националистов, которые раскрыли ценную информацию о силах и средствах находящихся в поселке боевиков.

Полученные сведения, получив подтверждение, позволили скорректировать командованию порядок применения сил и средств в бою, что способствовало нанесению внезапного удара по позициям противника.

Благодаря смелым и самоотверженным действиям младшего сержанта Виктора Жалыбина задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была успешно выполнена.