В Сети появились снимки со свадьбы Павла Прилучного

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Актер Павел Прилучный женился на своей коллеге Зепюр Брутян. Свадьба состоялась в Армении.

Фото и видео с торжества опубликовали друзья пары в социальных сетях. Судя по ним, на свадьбе присутствовало несколько десятков человек. Сами молодожены пока не оповестили публику о событии.

Слухи о романе 34-летнего Прилучного и 26-летней Брутян начали ходить этой весной. Отмечалось, что молодые люди познакомились на съемках сериала «В клетке». Позже актеры начали публиковать в социальных сетях совместные снимки.

Свадьба стала второй для Прилучного - ранее он состоял в браке с 33-летней актрисой Агатой Муцениеце. У них есть двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Бракоразводный процесс с Муцениеце сопровождался скандалом - супруга обвинила актера в злоупотреблении алкоголем и рукоприкладстве.