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Ученые обнаружили углекислый газ в атмосфере экзопланеты

Максим Крюков
04:04 26.08.2022
Данное открытие «знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной».
Ученые обнаружили углекислый газ в атмосфере экзопланеты
© Фото: NASAWebb, Twitter
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В Женевском университете сообщили, что группе исследователей удалось обнаружить углекислый газ (CO2) в атмосфере экзопланеты (находящейся вне Солнечной системы) WASP-39b, которая расположена на расстоянии 700 световых лет от Земли. Это открытие было сделано при изучении спектральных данных, полученных при помощи орбитального телескопа Джеймса Уэбба.

Сообщается, что данное открытие «знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной».

«Планета WASP-39b - это горячий газовый гигант, обращающийся вокруг звезды солнечного типа на расстоянии 700 световых лет от Земли, В отличие от планет - газовых гигантов Солнечной системы, WASP-39b находится очень близко от своей звезды - в восемь раз ближе, чем Меркурий от Солнца», - следует из сообщения, размещенного на сайте учебного заведения.

В материале отмечается, что эта экзопланета совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за четыре земных дня. Из-за близости к звезде она сильно нагревается - температура может достигать примерно 900 градусов по Цельсию.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало снимки с телескопа Джеймса Уэбба, благодаря фильтрам которого удалось запечатлеть на Юпитере такие природные явления, как шторм, сильные ветра, полярное сияние, туман. Профессор Парижской обсерватории Тьерри Фуше заявил, что изображение подводит итог научной деятельности системной программы Юпитера, которая изучает динамику и химию планеты, его колец и его спутниковой системы.

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