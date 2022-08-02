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Власти освобожденной территории Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), визит миссии которого ожидают в регионе, задокументированные подтверждения фактов обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Мы очень рады, что господин (Рафаэль - прим.ред.) Гросси (генедиректор МАГАТЭ - прим. ред.), несмотря на давление, заявляет о готовности делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС. В первую очередь мы намерены предоставить все задокументированные и зафиксированные подтверждающие факты террористических обстрелов АЭС со стороны подконтрольных Зеленскому вооруженных формирований», - цитирует Рогова ТАСС.

Ранее мы показывали, как работает Запорожская АЭС в преддверии прибытия экспертов МАГАТЭ. Атомная электростанция находилась под контролем военнослужащих Российской Федерации и Росгвардии.

До этого глава Международного агентства по атомной энергии посещал Калининград в промежутке между поездками по украинским регионам. На встрече главы МАГАТЭ и генерального директора Росатома обсуждались провокационные действия националистов и другие вопросы, касающиеся безопасности на АЭС.