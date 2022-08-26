С песнями о Родине: в парке «Патриот» прошел военно-патриотический концерт «На закате»
В предпоследний день VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) в парке «Патриот» при поддержке Департамента культуры Минобороны России состоялся военно-патриотический концерт «На закате».
Вечером под звуки военного оркестра на сцене под открытым небом перед гостями парка выступили деятели искусства и культуры с песнями и стихами о России.
В концерте, в частности, приняли участие начальник группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы Центрального дома Российской Армии, заслуженный работник культуры РФ Николай Дрыга, лауреат международных и российских конкурсов, солистка Подольской филармонии заслуженная артистка Хакасии и Дагестана Наталья Манулик, певец, композитор, автор-исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Ефимов.