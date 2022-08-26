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С песнями о Родине: в парке «Патриот» прошел военно-патриотический концерт «На закате»

21:45 26.08.2022
Артисты со сцены исполнили для гостей праздника известные музыкальные композиции.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В предпоследний день VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) в парке «Патриот» при поддержке Департамента культуры Минобороны России состоялся военно-патриотический концерт «На закате».

Вечером под звуки военного оркестра на сцене под открытым небом перед гостями парка выступили деятели искусства и культуры с песнями и стихами о России.

В концерте, в частности, приняли участие начальник группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы Центрального дома Российской Армии, заслуженный работник культуры РФ Николай Дрыга, лауреат международных и российских конкурсов, солистка Подольской филармонии заслуженная артистка Хакасии и Дагестана Наталья Манулик, певец, композитор, автор-исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Владимир Ефимов.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В их исполнении со сцены прозвучали всем известные песни, такие, как: «Служить России», «Эх дороги…», «Катюша», «Подмосковные вечера», «Лучший город земли», «Разливается Русь», «Красно солнышко» и многие другие.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Кроме этого, в ожидании творческих номеров любимых артистов все желающие могли поучаствовать в бесплатном мастер-классе по фланкировке казачьей шашкой.

Во время мероприятия также состоялся показ уникальной исторической коллекции «Платье Победы» художника-модельера президента Ассоциации модельеров России, эксперта по моде и дизайну Валентины Мельниковой.

Двадцатого августа в Подмосковье у стен Главного храма Вооруженных сил России состоялось закрытие сезона концертов программы «Военные оркестры в парках».

Уже шестой год данная программа предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Материал подготовила Виктория Ивашечкина и Николай Баранов

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