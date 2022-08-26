С песнями о Родине: в парке «Патриот» прошел военно-патриотический концерт «На закате»

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Кроме этого, в ожидании творческих номеров любимых артистов все желающие могли поучаствовать в бесплатном мастер-классе по фланкировке казачьей шашкой.

Во время мероприятия также состоялся показ уникальной исторической коллекции «Платье Победы» художника-модельера президента Ассоциации модельеров России, эксперта по моде и дизайну Валентины Мельниковой.

Двадцатого августа в Подмосковье у стен Главного храма Вооруженных сил России состоялось закрытие сезона концертов программы «Военные оркестры в парках».

Уже шестой год данная программа предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».

Материал подготовила Виктория Ивашечкина и Николай Баранов