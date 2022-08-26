Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача
Президент Владимир Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов перед посещением врача. По замыслу, это должно сократить административную нагрузку на медиков.
«Рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность сбора медицинской организацией информации о пациенте (анкетирования) с его согласия с помощью цифровых сервисов, обработки такой информации (в том числе с применением технологий искусственного интеллекта) и размещения ее в электронной медицинской карте пациента перед посещением им врача данной медицинской организации в целях сокращения административной нагрузки на медицинский персонал», - говорится в перечне поручений на сайте Кремля.
Доклад по данному поручению Владимир Путин поручил подготовить к 15 сентября.