В стране и мире Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача Ян Брацкий Обработка личной информации о пациенте будет выполняться с применением технологий искусственного интеллекта. © Фото: Официальный сайт Мэра Москвы Читайте нас на: Президент Владимир Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов перед посещением врача. По замыслу, это должно сократить административную нагрузку на медиков. «Рассмотреть вопрос о необходимости внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность сбора медицинской организацией информации о пациенте (анкетирования) с его согласия с помощью цифровых сервисов, обработки такой информации (в том числе с применением технологий искусственного интеллекта) и размещения ее в электронной медицинской карте пациента перед посещением им врача данной медицинской организации в целях сокращения административной нагрузки на медицинский персонал», - говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад по данному поручению Владимир Путин поручил подготовить к 15 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика