ВСУ обстреляли стадион «Олимпийский» в Донецке
Под огнем Вооруженных сил Украины оказались центральные районы города.
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ВСУ обстреляли одну из главных спортплощадок Донецка. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
«По сообщению местных жителей, под вражеским огнем вновь оказались центральные районы Донецка. Обстрелам подверглась одна из главных спортивных площадок города», - написал он в своем Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в СЦКК, из-за обстрела со стороны ВСУ произошел взрыв неопределенного происхождения на территории стадиона РСК «Олимпийский» в Донецке.
В пятницу, 26 августа, подразделения Вооруженных сил Украины выпустили 10 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике. Информация о погибших или пострадавших уточняется.