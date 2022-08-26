«Хозяин Арктики»: экипаж научной платформы «Северный полюс» рассказал об особенностях станции

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Через считанные дни российские ученые отправятся изучать Арктику на борту уникальной самодвижущейся платформы «Северный полюс». Ее уже ввели в эксплуатацию и передали заказчику - Росгидромету. Сейчас в Санкт-Петербурге дрейфующая лаборатория готовится к первой экспедиции. Судну предстоит добраться до Новосибирских островов и вмерзнуть в льдину. Благодаря особой, яйцевидной форме корпуса «Северный полюс» похож на огромного кашалота высотой с 13-ти этажный дом. Управляется судно несколькими джойстиками - и способно разворачиваться на месте.

«Послушная, очень умная платформа, но требует к себе бережного обращения. Ведь любое судно по английски - это женщина, а женщина, надо знать, как ухаживать за ней. Мы знаем», - заверил капитан ЛСП «Северный полюс» Сергей Дячкин.

Экипаж - всего 16 человек и самое современное оборудование. Многие системы были спроектированы именно для этой платформы. Главная силовая установка в машинном отделении. Эффективность ее такова, что запасов топлива хватит на два года. Причем работа полностью автономная, здесь нет ни одного человека. Всего на борту - 17 лабораторий, с помощью которых ученые смогут проводить океанографические, геофизические, микробиологические исследования, изучать климат, что крайне важно для круглогодичной работы северного морского пути.

«Это будет температура воздуха, скорость, направление, видимость, явления, количество выпавших осадков - полный комплекс метеорологической информации», - заявил начальник метеорологического отряда ЛСП «Северный полюс» Денис Ризе.

Именно наша страна еще в 1937 году смогла отправить к Северному полюсу первую в мире дрейфующую станцию - знаменитые «папанинцы» девять месяцев дрейфовали на льдине. Все последующие годы условия работы полярников сложно было назвать комфортными - при температуре в -50 жили в щитовых домиках, с баней раз в 10 дней. Теперь ученые получат полноценный научный дом.

У каждого члена экспедиции будет отдельная каюта - здесь он сможет оценить уровень комфорта - кровать, диван, рабочее место и у каждого отдельный санузел с душем. «Северному полюсу» никакой лед будет не страшен - корпус из особой стали толщиной в 25 мм выдержит любое давление. Из-за глобального потепления, таяния льдов уже девять лет как прекращена круглогодичная работа дрейфующих исследовательских станций в Арктике. Теперь можно будет изучать важнейший для России регион долго и безопасно - причем в проекте изначально заложены возможности модернизации.

«За то время, пока судно строилось, у нас появились новые идеи - это нормальная история, потому что мы хотим самое продвинутое, самое крутое. Но, конечно, иным словом кроме, как "восторг" это не описать. Это настоящее возвращение науки в Арктику», - заверил директор ФГБУ Арктический и антарктический НИИ Александр Макаров.

Первая экспедиция продлится минимум полгода. «Северный полюс» отправится в район Новосибирских островов, где вмерзнет в льдину и начнет дрейфовать вместе с ней с востока на запад, в район Шпицбергена. Настоящий «Хозяин Арктики» к походу полностью готов - и уже первого сентября он покинет Петербург.