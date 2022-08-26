Болгария предложила «Газпрому» возобновить переговоры по поставкам газа

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В Болгарии выразили готовность возобновить контакты с российской компанией «Газпром» по теме газовых поставок. Как сообщил глава Минэнерго республики Росен Христов, на данный момент со стороны Софии Москве было направлено соответствующее уведомление.

«Активных переговоров с "Газпромом" пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», - сказал он в эфире телеканала Nova TV.

Глава болгарского энергетического ведомства также обратил внимание, что ответа от российской стороны будут ждать до 29 августа.

«Мы дали понять, что хотим начать переговоры или, вернее, продолжить их, чтобы прояснить некоторые спорные условия. Мы просто отправили информацию о том, что готовы к обсуждению, и попросили их возобновить контракт», - сказал Христов.

Напомним, что в конце марта президент России Владимир Путин объявил о важном решении. Согласно ему Москва отказывается принимать оплату за поставки природного газа в долларах и евро, расчет может быть произведен только в рублях. Болгария не стала платить за голубое топливо по новой схеме, после чего в стране произошло осложнение ситуации с газом.