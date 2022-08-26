Власти Запорожской области сообщили о лесном пожаре в районе ЗАЭС

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Рядом с атомной электростанций, расположенной в Энергодаре, вспыхнул лесной пожар. Об этом в пятницу ночью сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В районе Запорожской АЭС горят леса - фото со спутника», - написал чиновник в своем telegram-канале, представив актуальные снимки.

Также, по словам Владимира Рогова, без электроснабжения на несколько часов остались Херсон, Энергодар и Мелитополь. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии с ЗАЭС в результате провокаций со стороны ВСУ.

Напомним, ранее власти города Энергодар сообщили, что сработала система безопасности из-за возгорания на окружающей территории. Утверждалось, что пожар был вызван обстрелом со стороны украинских боевиков.