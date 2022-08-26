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МО РФ: из-за больших потерь военные двух бригад ВСУ оставили позиции

14:48 26.08.2022
Речь идет о 53-й мехбригаде ВСУ в Новомихайловке в ДНР и 93-й мехбригаде в Харьковской области, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Alexander Grishin, RussianLook, Globallookpress
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Военнослужащие двух бригад ВСУ в связи с большими потерями бросили позиции и покинули районы боевых действий. Об этом на брифинге 26 августа заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, речь идет о 53-й мехбригаде ВСУ в Новомихайловке в ДНР и 93-й мехбригаде в Харьковской области.

Также представитель российского военного ведомства рассказал о потерях противника в живой силе и технике в ДНР после ударов по позициям двух бригад. Так, по его словам, уничтожено более 50 украинских военных и девять единиц техники.

В ежедневной сводке о проведении спецоперации говорится и об ударах ВСУ по станции, а также уничтожении американской гаубицы М777 на позиции, с которой велся артиллерийский обстрел. Сказано, что за минувшие сутки украинские военные дважды обстреливали ЗАЭС.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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