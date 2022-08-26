Жители Зеленограда сообщили о звуках взрывов и стрельбы на территории СИЗО
В УФСИН по Москве заявили, что на территории изолятора проходят учения.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Жители Зеленограда сообщили о звуках взрывов и стрельбы на территории СИЗО. Как пояснили «Звезде» в пресс-службе Управления ФСИН по Москве, в городе проходят плановые тактико-строевые учения отдела специального назначения.
Очевидцы также заявили, что над следственным изолятором поднимается дым.
«Проходят плановые тактико-строевые учения отдела специального назначения», - ответил собеседник телеканала в УФСИН на просьбу прокомментировать происходящее.
Подробности проведения учений в пресс-службе не уточнили.