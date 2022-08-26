В УФСИН по Москве заявили, что на территории изолятора проходят учения.

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Жители Зеленограда сообщили о звуках взрывов и стрельбы на территории СИЗО. Как пояснили «Звезде» в пресс-службе Управления ФСИН по Москве, в городе проходят плановые тактико-строевые учения отдела специального назначения.

Очевидцы также заявили, что над следственным изолятором поднимается дым.

«Проходят плановые тактико-строевые учения отдела специального назначения», - ответил собеседник телеканала в УФСИН на просьбу прокомментировать происходящее.

Подробности проведения учений в пресс-службе не уточнили.