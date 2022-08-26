Раскрытый в Курске шпион заявил, что украинские спецслужбы угрожали ему компроматом

В России разведчик собирал информацию о военнослужащих и объектах Минобороны.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Разоблаченный в Курске агент украинской разведки рассказал о том, как был завербован и какие задачи выполнял в РФ. Видео допроса публикует пресс-служба ФСБ РФ.

По словам мужчины, он является уроженцем города Сумы.

«Был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях», - рассказал он.

По словам задержанного, ему выдали позывной Альтендорф.

«Сбор информации (выполнял. - Прим. ред.) об офицерах и их семьях, жилищах. На основании производства мебели есть доступ к жилищу. Об офицерах авиационного полка и других военных подразделений», - пояснил шпион.

Помимо этого, Альтендорф занимался вербовкой в украинскую разведку, собирал компромат, который мог бы в этом помочь, а также закладывал тайники.

ФСБ ранее сообщила, что задержанный украинец собирал информацию об объектах российского Минобороны. В его телефоне и компьютере обнаружили множество литературы по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.