Торжественная церемония закрытия АрМИ-2022: прямая трансляция

В парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия VIII Международных армейских игр - АрМИ-2022.

В период 13-27 августа состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 34 видам. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов из более чем трех десятков стран.

В этом году в рамках АрМИ-2022 проходят два новых конкурса - «Стальная магистраль» и «Специальный рывок». «Стальная магистраль» - конкурс среди подразделений железнодорожных войск. Он проводился в белорусском Слуцке. Соревнования подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный рывок» проходили в Сергиевом Посаде.

Вместе с тем впервые один из конкурсов Игр - «Снайперский рубеж» - состоялся на американском континенте, в Венесуэле.