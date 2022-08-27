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Торжественная церемония закрытия АрМИ-2022: прямая трансляция

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Началась: 18:00 27.08.2022
Кирилл Кунецкий
Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В парке «Патриот» проходит торжественная церемония закрытия VIII Международных армейских игр - АрМИ-2022

В период 13-27 августа состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 34 видам. Свой профессионализм и волю к победе продемонстрировали тысячи лучших военных специалистов из более чем трех десятков стран. 

В этом году в рамках АрМИ-2022 проходят два новых конкурса - «Стальная магистраль» и «Специальный рывок». «Стальная магистраль» - конкурс среди подразделений железнодорожных войск. Он проводился в белорусском Слуцке. Соревнования подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный рывок» проходили в Сергиевом Посаде.

Вместе с тем впервые один из конкурсов Игр - «Снайперский рубеж» - состоялся на американском континенте, в Венесуэле.

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