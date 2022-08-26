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Спасти командиров и уничтожить врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах участников спецоперации

00:35 26.08.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проявляют самоотверженность, храбрость и профессионализм.
Спасти командиров и уничтожить врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах участников спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, ответственность и профессионализм.

© Минобороны России

Ефрейтор Николай Лигостаев, механик-водитель гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона

С первых дней спецоперации ефрейтор Николай Лигостаев выполняет задачи по обеспечению артиллерийской поддержки российских подразделений. В ходе одного из боев его машина, в которой находились командиры дивизиона, попала под артобстрел ВСУ.

Николай Лигостаев, рискуя жизнью, вывел машину из-под обстрела и спас жизни офицеров. Благодаря умелым и решительным действиям ефрейтора удалось сохранить устойчивое управление дивизионом, который продолжил бить по врагу.

© Минобороны России

Рядовой Владислав Билло

В ходе выполнения боевой задачи Владислав Билло действовал в составе батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Продвигаясь по заданному маршруту, он увидел замаскированные позиции вражеской реактивной артиллерийской батареи.

Боец передал координаты командованию. Но в этот момент националисты начали готовиться к смене позиций. Тогда Владислав решил устроить отвлекающий маневр и вынудил противника ввязаться в бой.

Мужественные и самоотверженные действия рядового позволили задержать батарею ВСУ на занимаемой позиции и уничтожить ее артиллерийскими ударами.

© Минобороны России

Майор Владимир Нахтармин

Майор Владимир Нахтармин в составе батальонно-тактической группы выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих на ВСУ российских сил. В условиях контрударов противника он обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего дивизиона.

Также Владимиру удалось точечным ударом разбить обнаруженный разведчиками опорный пункт украинских националистов. Было уничтожено более 60 националистов и до 10 единиц вооружения и военной техники.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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