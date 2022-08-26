Спасти командиров и уничтожить врага: в МО РФ рассказали о новых подвигах участников спецоперации

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Ефрейтор Николай Лигостаев, механик-водитель гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона

С первых дней спецоперации ефрейтор Николай Лигостаев выполняет задачи по обеспечению артиллерийской поддержки российских подразделений. В ходе одного из боев его машина, в которой находились командиры дивизиона, попала под артобстрел ВСУ.

Николай Лигостаев, рискуя жизнью, вывел машину из-под обстрела и спас жизни офицеров. Благодаря умелым и решительным действиям ефрейтора удалось сохранить устойчивое управление дивизионом, который продолжил бить по врагу.