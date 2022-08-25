Разгромить боевиков и разминировать мост: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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Сержант Сергей Токарь, радиотелефонист

С первых дней специальной операции сержант Сергей Токарь выполнял задачи по обеспечению радиосвязью мотострелковый батальон. Действуя в составе батальонно-тактической группы принимал участие в боях с украинскими националистами. Продвигаясь вглубь обороны противника, даже вступал в бои с украинскими диверсантами.

Так, при освобождении одного из населенных пунктов, подразделение Сергея вступило в бой с превосходящими силами противника. Ведя огонь по боевикам, сержант обеспечивал продвижение российских подразделений.

В результате очередного вражеского залпа Сергей получил тяжелое ранение руки. Однако он продолжал выполнять свой воинский долг вплоть до эвакуации в медицинский пункт.