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Разгромить боевиков и разминировать мост: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

05:40 25.08.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проявляют самоотверженность, храбрость и профессионализм.
Разгромить боевиков и разминировать мост: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, ответственность и профессионализм.

© Минобороны России

Сержант Сергей Токарь, радиотелефонист

С первых дней специальной операции сержант Сергей Токарь выполнял задачи по обеспечению радиосвязью мотострелковый батальон. Действуя в составе батальонно-тактической группы принимал участие в боях с украинскими националистами. Продвигаясь вглубь обороны противника, даже вступал в бои с украинскими диверсантами.

Так, при освобождении одного из населенных пунктов, подразделение Сергея вступило в бой с превосходящими силами противника. Ведя огонь по боевикам, сержант обеспечивал продвижение российских подразделений.

В результате очередного вражеского залпа Сергей получил тяжелое ранение руки. Однако он продолжал выполнять свой воинский долг вплоть до эвакуации в медицинский пункт.

© Минобороны России

Старший сержант Денис Стародубов, командир отделения тяги минометной батареи

В ходе спецоперации старший сержант Денис Стародубов вместе с подчиненными неоднократно выполнял подвоз боеприпасов для минометной батареи. В ходе выполнения очередной боевой задачи, ему пришлось пробираться под плотным артиллерийским и минометным огнем.

Денису удалось вывести из-под огня машину в безопасное место. После этого он лично начал доставлять снаряды на позиции и остался действовать в составе минометных расчетов. При очередном вражеском залпе старший сержант получил тяжелое ранение.

По итогам боестолкновения, благодаря минометной поддержке, российские подразделения нанесли существенный урон украинским националистам.

© Минобороны России

Гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин, командир взвода морской пехоты Тихоокеанского флота

Гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин, обеспечивая безопасность колонны российской бронетехники, заметил заминированные опоры автомобильного моста. Так он сорвал вражескую диверсию.

После этого морские пехотинцы под командованием Владислава вычислили скрытые огневые точки украинских националистов и подавили их. Застигнутые врасплох враги, отступили. В ходе боя погибли 20 боевиков.

Несмотря на полученные в ходе боя осколочные ранения, гвардии старший лейтенант Аланкин все время находился на передовом рубеже атаки. После того, как националисты были разгромлены, он лично обезвредил опоры моста.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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