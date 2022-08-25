Разрушительные удары: кадры боевой работы САУ «Малка» по позициям ВСУ

Высокоточные удары установка способна наносить с удаления в несколько десятков километров.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Российские самоходные артиллерийские установки «Малка» Западного военного округа работают в зоне проведения специальной операции. Они несут разрушительную силу. Высокоточные удары установка способна наносить с удаления в несколько десятков километров.

Удары корректируются с помощью беспилотных летательных аппаратов. Для орудия практически нет недосягаемых наземных целей. Это подтверждают и опытные артиллеристы, которые не первый день участвуют в боевых действиях.

«Большой калибр, дальность поражения любых целей: танки, доты, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить», - перечисляет достоинства «Малки» старший наводчик расчета Иван.

Также установка подавляет и артиллерийские системы западного производства. Так, например, уничтожили позиции противника, поразив американские гаубицы М777, поставленные ВСУ.

Западные САУ также способны работать со большого удаления и мобильны. Но сокрушительная огневая мощь, дальнобойность, высокая точность и скорость наведения «Малки» делает все достоинства западных орудий бесполезными.

Ранее «Звезда» уже показывала кадры работы САУ «Малка». На протяжении всей специальной операции установки успешно уничтожают украинских националистов, оставаясь недосягаемыми.