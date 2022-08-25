Следовавший из России в Грецию танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Известно, что на борту катера находились два человека, об их состоянии ничего не сообщается.

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В проливе Дарданеллы следующий из России танкер столкнулся с прогулочным катером. О происшествии сообщила береговая охрана Турции. По сообщению ведомства, на место ЧП были оперативно направлены представители специальных служб.

«Наш буксир Turkeli и катер Kegm-9 были оперативно направлены на место происшествия после столкновения 140-метрового танкера KARAKUZ, следовавшего из России в Грецию, и катера с двумя людьми внутри», - сообщила служба в Twitter.

О причинах произошедшего не сообщается, ничего не известно и о возможных пострадавших в результате столкновения.