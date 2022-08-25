Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры

Пока мужчина с заплетающимися ногами добирался до места работы, он успел упасть в грязь, полежать на асфальте, врезаться с стену, чуть не попасть под машину и встретить несколько сотрудников полиции.

© Видео: russ_polit, VK © Фото: russ_polit, VK

На камеры видеонаблюдения попал сотрудник американского посольства в Москве, который добрался до здания дипмиссии в состоянии глубокого опьянения. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Запись была сделана в конце июля. Как утверждается, на видео запечатлен Наварро Николас Сторми, кадровый морской пехотинец, который с прошлого года стал сотрудником охраны посольства Соединенных Штатов.

Пока мужчина с заплетающимися ногами добирался до места работы, он успел упасть в грязь, полежать на асфальте, врезаться с стену, чуть не попасть под машину и встретить несколько сотрудников полиции.

На данный момент официально этот инцидент в американском посольстве не комментировали.