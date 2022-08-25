Замминистра обороны РФ Горемыкин наградил победителей конкурса «Воин мира - 2022» в Армении

Церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла в Военно-спортивном лицее имени Монте Мелконяна в городе Дилижан.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил победителей конкурса «Воин мира - 2022» в Армении. Об этом сообщает пресс-центр Армейских международных игр (АрМИ-2022).

«Наш конкурс - это современный формат боевой учебы, в котором максимально реализован принцип состязательности, бескомпромиссной, но честной и справедливой борьбы за победу», - подчеркнул Виктор Горемыкин.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла в Военно-спортивном лицее имени Монте Мелконяна в городе Дилижан.

Сборная Вооруженных сил РФ стала второй по итогам конкурса «Воин мира», до первого места команде не хватило одного очка. Победила сборная Казахстана, Белоруссия стала третьей.

В личном первенстве абсолютное лидерство среди женщин удержала военнослужащая из России Марина Говор, среди мужчин абсолютным лидером стал Илья Путята из Белоруссии. В этом году на конкурсе «Воин мира» был установлен абсолютный рекорд Армейских международных игр. Старший сержант Российской армии Евгений Жуколин набрал по результатам стрельбы 271 очко из 300 возможных, это лучший результат в истории соревнований.

Члены делегаций и судейская коллегия отметили значительное повышение уровня мастерства среди военнослужащих всех стран-участниц.

В программу конкурса «Воин мира» входят три этапа: интеллектуальный («Эрудит»), военно-спортивный («Атлет»), военно-профессиональный («Ратник»), вне общего зачета проходит литературно-художественный и танцевальный этап «Творчество».

Также во время торжественной церемонии перед участниками конкурса с музыкальными номерами выступили артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и Министерства обороны Республики Армения. Специальным номером стало исполнение гимна Армейских международных игр и музыкально-танцевального попурри на языках стран - участниц конкурса.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов