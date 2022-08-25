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В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита миссии МАГАТЭ на АЭС

Виктория Ивашечкина
15:56 25.08.2022
По словам Владимира Рогова, со стороны местных властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и доступ на объекты станции.
В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита миссии МАГАТЭ на АЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В Запорожской области опасаются срыва Киевом визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Господин Гросси говорил, что он готов приехать на Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Ждем с нетерпением, но боюсь, что со стороны официального Киева произойдет какая-то провокация, чтобы сорвать визит», - отметил Рогов в эфире «Россия 24».

По его словам, шансы того, что инспекционный визит МАГАТЭ состоится, существенно выросли после встречи глав миссии Рафаэля Гросси и «Ростатома» Алексея Лихачева. Владимир Рогов заверил, что со стороны властей будет сделано все необходимое, чтобы обеспечить безопасность делегации и доступ на объекты ЗАЭС.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что вопрос о демилитаризации Запорожской АЭС не входит в повестку миссии Международного агентства по атомной энергии. Он отметил, что данный вопрос необходимо решать на политических переговорах. 

В последние недели станция постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В субботу, 20 августа, украинские военные нанесли артиллерийский удар по зданию предприятия, а также по пригороду Энергодара. При этом, по данным местных властей, украинские военные использовали при обстреле дальнобойное вооружение западного образца. 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу впервые обсудил по телефону со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг ЗАЭС.

Инициатором беседы выступила французская сторона. Глава российского военного ведомства, в частности, довел оценки МО РФ о действиях украинских военных, способных нарушить безопасное функционирование станции.

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