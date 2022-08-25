Ле Пен заявила, что Макрон скрывает от французов правду о кризисе

Ударивший по Франции экономический кризис не датируется конфликтом на Украине, отметила политик.

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Президент Франции Эммануэль Макрон солгал гражданам, говоря о конфликте на Украине как о причине экономического кризиса. Об этом в Twitter заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она отметила, что ударивший по Франции экономический кризис начался не этим летом и не датируется конфликтом на Украине.

«Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии», - написала Ле Пен.

Политик добавила, что сейчас необходимо принять множество мер для защиты жителей Франции от последствий кризиса.

Днем ранее Макрон заявил об окончании «периода изобилия и беззаботности» во Франции и в целом в Европе, которому, по его словам, поспособствовал конфликт на Украине. Он также упомянул климатический кризис и киберриски.