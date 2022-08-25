В Энергодаре назвали причину обесточивания города

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Возгорание поля и подлеска вследствие украинских обстрелов вызвало короткое замыкание и полное обесточивание Энергодара. Об этом сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной» со ссылкой на сообщение властей.

По предварительной информации, массированный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины стал причиной массового возгорания поля и подлеска.

«Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности и было произведено переподключение. На место выехали аварийные службы, специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.