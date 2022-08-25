Время пожинать лавры: как Мьянма стала победителем «Танкового биатлона» во втором дивизионе

За победу в «Танковом биатлоне» 27 августа с Россией поборются команды из Узбекистана, Китая и Белоруссии.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Переходящий кубок победителя «Танкового биатлона» во втором дивизионе впервые у команды из Мьянмы. Его вручает Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. В следующем году команда поборется за победу среди участников первого дивизиона.

Но больше всего титулов сегодня у российской команды. Золотые медали получили и за индивидуальную гонку, и за конкурс «Техническая подготовка». Подарок сборной - автомобили. Наша команда показывает лучшие результаты в самом зрелищном конкурсе АрМИ. Итоговое время в общем зачете российской сборной - 1 час 29 минут 56 секунд - эталонное.

Сегодня же прошла и жеребьевка - определили боевые машины, на которых будут выступать экипажи в финале. В финальной эстафете у россиян зеленый цвет.

Поздравила танкистов и олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. На награждении она не просто специальный гость, спортсменка болела за наших на полигоне. С серебряными медалями сегодня экипаж из Узбекистана. Танкисты заняли второе место в конкурсе «Техническая подготовка». Команда из Китая неизменно соревнуется на танках собственного производства Тип 96. Танкисты из Белоруссии стали третьими в первом дивизионе.

За победу в «Танковом биатлоне» 27 августа с Россией поборются команды из Узбекистана, Китая и Белоруссии.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов