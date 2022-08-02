Атака в глубоком тылу: последствия обстрела Первомайска со стороны ВСУ

Тишину в небе над Первомайском нарушили американские реактивные системы залпового огня, которые недавно получила Украина.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Удары ВСУ в Первомайске пришлись по району, в окрестностях которого находится пенсионный фонд, центр занятости и дворец молодежи. Украинская артиллерия превратила квартал в месиво обломков.

Очень сильно пострадала насосно-дизельная станция, питавшая социальные объекты в округе в случае отключения света. И все это - в городе Луганской народной республики, расположенном в глубоком тылу.

Три месяца как российские военные вместе с Народной милицией ЛНР отодвинули ВСУ на 30 километров от населенного пункта, чтобы ни одна гаубица город больше не достала. Тишину ночью нарушили американские реактивные системы залпового огня, которые недавно получила Украина.

«Это не ожидалось вообще. Днем как-то привычно. Ночью это страшно было. Мы проснулись: вспышки, взрывы», - рассказала о случившемся жительница города Татьяна Макаренко.

На месте теперь работают офицеры представительства ЛНР при СЦКК. Уже ясно, ракеты были управляемыми. Прилетели со стороны Артемовска.

Прилетело и в теперь уже бывшее здание угледобывающего предприятия ЛНР. Снаряды пробили кровлю и прошли на три этажа вниз. От взрывной волны пострадали жилые дома.

До пенсионного фонда и центра занятости от места попадания снарядов не больше 100 метров. Совсем рядом спортивный корт, который сейчас стоит пустой. В доме напротив по окнам можно понять - есть стекла, должны быть люди, стекол нет - квартира пустая.

Еще недавно Первомайск был прифронтовым городом. Били каждый день и разными калибрами. Многие жители были вынуждены покинуть свои квартиры, повесив на дверь навесной замок.

«Нашу область освободили... Казалось, уже все. И тут на тебе!» - высказался житель города Первомайска Константин Перечня.

Теснить ВСУ на этом направлении продолжают артиллеристы Центрального военного округа Вооруженных сил России. Машины постоянно перемещаются, чтобы бить по противнику с неожиданных позиций.

Основной огонь сейчас сосредоточен на позициях ВСУ под Артемовском и Солдатом. Это важнейшие опорные пункты украинской армии. Оттуда ВСУ бьют и по мирным жителям Луганской республики.

Одним из главных объектов на пути к Артемовску является недавно освобожденная от вооруженных сил Украины Углегорская ТЭС. Она способна вернуть электричество в большую часть освобожденных населенных пунктов Луганской республики.

Артиллеристы Народной милиции ЛНР рассказали, что ранее ВСУ основательно готовились к обороне даже на участке, который еще три месяца назад был глубоким тылом украинской армии. Тем не менее выстоять это не помогло.

«Мы спалили все их укрепы. По подтвержденной информации, уничтожили более 10 единиц тяжелой техники. Более 120 единиц личного состава только за один день было уничтожено», - сообщил военнослужащий НМ ЛНР Александр с позывным «Рашид».

Главная задача артиллерии - открыть дорогу пехоте. Сейчас стволы практически не остывают. Каждый день российские военные вместе с народной милицией ЛДНР теснят ВСУ дальше от мирных городов Донбасса.