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Член СПЧ Каляпин рассказал, как ему пытались перерезать горло в деревне под Нижним Новгородом

Анна Назайкина
10:59 25.08.2022
Как стало известно ранее, преступник предпринял попытку задушить Каляпина и порезать ему горло стеклянным осколком.
Член СПЧ Каляпин рассказал, как ему пытались перерезать горло в деревне под Нижним Новгородом
© Фото: Foreign and Commonwealth Office, Wikimedia
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Член СПЧ при президенте России Игорь Каляпин, госпитализированный после того, как на него напал неизвестный в деревне в Нижегородской области, раскрыл подробности происшествия.

Он объяснил, что перед нападением неизвестный мужчина заявил, что он является полицейским и что ему надо его убить. Как в среду сообщали в пресс-службе совета, преступник предпринял попытку задушить Каляпина и перерезать ему горло стеклянным осколком.

«Непонятно как оказался человек, который представился сотрудником полиции из Нижнего Новгорода. Мы там отмечали день рождения, выпили не так много алкоголя. И этот человек вдруг на меня напал... Он ничего не объяснил, он сказал, что ему надо меня убить», - сказал Каляпин РИА Новости.

В течение примерно 20 минут неизвестный избивал Каляпина и пытался нанести ранение в области горла. Сейчас пострадавший находится в больнице, у него сломан нос, а из-за сотрясения присутствуют тошнота и головокружение.

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