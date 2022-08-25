Память на глубине: в Финском заливе установили таблички с именами погибших советских моряков

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Финском заливе наш катер безмятежно режет волны, а 80 лет пройти было невозможно. Финны и немцы перекрыли весь фарватер минным заграждением, разместив более 7,5 тысяч морских мин. Катер разведывательно-водолазной команды движется в шести милях от острова Большой Тютерс, над местом, где недалеко друг от друга покоятся два корабля Балтийского флота - сторожевик «Буря» и тральщик «Фугас».

Спустившись на дно, водолазы видят советский герб на корме и едва читаемую надпись «Буря». Корпус разорван надвое, рядом - разбросанные каски и снаряды, они замерли на дне как часовые. 24 августа 1942 года 11 кораблей Балтийского флота пошли в атаку на морские дозоры немцев, «Буря» первой подорвалась на мине, тральщик «Фугас» бросился на помощь экипажу сторожевика и тоже попал на минное поле.

Водолазы нашли командирский бинокль рядом с ходовой рубкой. Оба корабля ушли на дно за считанные минуты, вместе с ними погибли 104 краснофлотца. Табличку с именами всех членов экипажа сторожевика «Буря» водолазы установят на корпусе погибшего корабля. Теперь это - памятник, который никто и никогда не сможет уничтожить.

С маяка Большого Тютерса Эстония - как на ладони. Здесь, на скале свой мемориал, где увековечены имена всех, кто погиб, пытаясь отбить остров у врага, а теперь сюда добавили и экипажи «Бури» и «Фугаса». Экспедиция Русского географического общества идет уже десятый сезон, и эта работа обязательно будет продолжена.

Учебный корабль «Перекоп» над братской могилой советских моряков, погибших ровно 80 лет назад. На седые балтийские волны опускают венки и алые гвоздики. Собрались поисковики и водолазы, командование Балтийского флота и Национального Центра управления обороной, родственники погибших моряков. Светлана и Виктор - внуки старшего военфельдшера сторожевика «Буря» Михаила Вавилова. У него остались две дочки, которые навсегда запомнили, как провожали отца в его последний боевой поход.

За десять лет разведывательно-водолазная команда нашла на Балтике 35 советских кораблей и подводных лодок, погибших в годы Великой Отечественной. С нескольких из них удалось поднять колоколы. Они молчали 80 лет, но теперь снова звучат над Финским заливом. Группа «Ва-Банк» и Александр Скляр впервые исполняют песню, посвященную погибшим морякам-балтийцам.