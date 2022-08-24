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Под палящим солнцем Узбекистана: как прошел огневой рубеж конкурса «Мастер-оружейник»

Россина Бодрова
07:08 24.08.2022
Лучшим стрелком на конкурсе признали российского автоматчика.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лучшим стрелком на конкурсе «Мастер-оружейник» в Узбекистане стал россиянин. Участники состязались в разборке-сборке стрелкового оружия и гранатометов, а затем подтверждали умение ими пользоваться на огневом рубеже. Совершили мастера-оружейники и марш-бросок на 500 метров.

Жар от раскаленной узбекской земли уловима даже в объективе камеры. Тень на заднем дворе полигона - единственное спасение. Там каждый раз нас встречает дружелюбный сторож - для российской команды щенок уже стал талисманом.

Укрыться в прохладе мастерам-оружейникам не удастся. Вся конкурсная площадка под прямыми и обжигающими лучами солнца. В этот раз соревнуются стрелки. На скорость необходимо разобрать и собрать четыре вида оружия: пистолет беретта, автомат и пулемет Калашникова, гранатомет РПГ-7.

В условиях реального боя РПГ может выйти из строя и если заменить его нечем, значит, нужно быстро отремонтировать. В руках у российского участника только ключ-отвертка. Моторика на высоком уровне - здесь нужно поработать с деталями в миллиметры.

Пулемет Калашникова практически разобран - детали лежат на столе. Они не должны лежать друг на друге, за это начисляют штрафные баллы.

Выступают участники по очереди, передавая друг другу эстафету. И только после этого необходимо совершить марш-бросок на 500 метров. Арифметика АрМИ: пулемет весит 7,5 кг, экипировка 12. У пункта боевого питания необходимо снарядиться и только после этого пробежать еще 250 метров до огневого рубежа.

На огневом рубеже поджидают сюрпризы в виде острых булыжников - легко наступить и подвернуть ногу. Тем не менее, после такой тренировки у нашего пулеметчика даже рука не дрогнула. Мишени на расстоянии 400, 300 и 200 метров он поражает с первого выстрела.

Номинацию лучшего стрелка конкурса взял российский автоматчик. По итогам стрельб на первое место вышла команда Узбекистана, с небольшим отставанием на втором - Россия.

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