Вдаль на сотни километров: кадры пуска крылатой ракеты «Гранит» крейсером «Петр Великий» в Арктике

Стрельба проводилась в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил Северного флота в акватории Баренцева моря.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» выполнил пуск крылатой ракетой «Гранит» по мишени в районе архипелага Новая Земля. Морская цель успешно поражена на удалении более 200 километров.

Стрельба проводилась в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил Северного флота в акватории Баренцева моря. Район, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полетов авиации.

В рамках учения по защите морских коммуникаций в Арктике экипаж крейсера также отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблем противника. Стрельбу выполнил боевой расчет батареи универсального калибра - 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Ранее «Петр Великий» вместе с эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков» провел практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.