ВСУ выпустили по Горловке девять снарядов калибра НАТО

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В среду вечером украинские войска выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«21:05 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм. 22:20 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Калининский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях в данный момент не сообщается. Напомним, артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Обстрелы ДНР со стороны ВСУ не прекращаются ни на сутки. На днях украинцы выпустили по республике более 160 боеприпасов за сутки.