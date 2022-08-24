Курс на укрепление сотрудничества: о чем Шойгу говорил на заседании глав Минобороны стран ШОС

Министр обороны РФ рассказал о причинах начала спецоперации ВС РФ на Украине, а также изобличил действия коллективного Запада по дестабилизации глобальной безопасности.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Западные поставки вооружений Киеву затягивают военный конфликт и увеличивают число его жертв. Об этом на совещании стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорил Сергей Шойгу. Так, по словам главы Минобороны, Вашингтон и его союзники, пытаются стратегически ослабить Россию и устранить конкуренцию.

На заседание министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества сегодня прибыли главы военных ведомств девяти государств: России, Узбекистана, Индии, Китая, Пакистана Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Таджикистана. И как отметил Сергей Шойгу, наши Вооруженные Силы регулярно повышают боеготовность. На осень намечена серия маневров по линии ОДКБ.

«Со своей стороны мы повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а так же других сил реагирования на возможные кризисные ситуации. Важную роль отводим подготовке войск. Осенью предстоит серия маневров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане», - заявил Шойгу.

В своем выступлении министр обороны России затронул и недавние события в Южно-Китайском море.

«Целенаправленно обостряется тайваньская проблема, подогреваются споры в южно-китайском море. Полагаем, что безопасность в регионе может быть обеспечена только совместными усилиями с учетом интересов всех государств», - заверил министр.

В своей речи Сергей Шойгу отметил, что роль ШОС, как нового центра силы способного противостоять деструктивному поведению агрессивного Запада, возрастает.

«США и коллективный Запад стараясь сохранить доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используется неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и госперевороты, распространяется грубая дезинформация», - заявил Шойгу.

Как отметил глава оборонного ведомства, против нашей страны развернута жесткая санкционная и информационная война. Хотя Россия приложила максимум усилий для формирования правовых основ стабильности. Но это не входило в интересы Вашингтона.

«Заявленная цель США - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждение другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику. Мы прилагали значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях. Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь по нейтральному статусу Украины», - уточнил глава оборонного ведомства.

Сергей Шойгу напомнил, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию.

«В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина. От Киева, который отказался исполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе и жителям России. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине. Она идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены», - пообещал Сергей Шойгу.

При этом в зоне проведения спецоперации Россия четко соблюдает нормы гуманитарного права. На освобожденных территориях налаживается мирная жизнь, а все удары наносится избирательно.

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам ВПК. При это делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно. Вместе с тем, украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли. Грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы - они используют жилые застройки, школы и больницы в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением», - отметил министр обороны РФ.

Официальный Киев продолжает проводить политику террора и не считается с положениями Женевских конвенций.

«Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако, киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а так же опасаясь разоблачений и дачи показаний, расправляется с собственными солдатами. Так был нанесен удар по СИЗО в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные. В результате 50 человек погибло, 73 ранено», - привел цифры Шойгу.

При этом, министр отметил, что подготовку Украины как плацдарма для удара по России, США начали несколько лет назад.

«Особо хочу отметить вскрытые в ходе спецоперации на Украине факты реализации США военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США. Разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС», - предупредил Сергей Шойгу.

Биологическая безопасность и борьба с беспилотниками, по мнению министра, должны в будущем стать одним из приоритетных направлений, которым предстоит заняться специальной комиссии, созданной при совете министров обороны стран ШОС. В конце своего выступления министр обороны призвал всех участников не просто наладить и усилить военное сотрудничество, но и создать механизм по обмену в сфере военной безопасности.