Боевая техника, интерактив и полное погружение: как работает фан-зона для болельщиков на АрМИ-2022

На большой территории представлены практически все конкурсы АрМИ и любой желающий может почувствовать себя их участником.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

С самого начала Армейских международный игр в подмосковном парке «Патриот» работает Клуб болельщиков АрМИ. Интерактивные зоны, где каждый найдет себе занятие по душе. Малыши здесь могут почувствовать себя взрослыми, а их родители превращаются в детей.

«Танковый биатлон», «Мастер оружейник», «Кубок моря», «Соколиная охота» и «Конный марафон» - здесь представлены практически все конкурсы АрМИ. Площадки расположились рядом с боевыми машинами, многие из которых задействованы в состязаниях. Это полное погружение.

На огромной территорий представлены конкурсы военно-морского флота. Здесь зрители могут увидеть работу глубоководного аппарата. В нескольких шагах настоящая химическая лаборатория войск РХБЗ. Конкурс «Десантный взвод» также представлен. Можно пройти предпрыжковую подготовку и испытать себя в рукопашном бою с инструктором. При желании любой может оказаться в роли механика-водителя в кабине специального тренажера. Клуб болельщиков АрМИ ждет всех.