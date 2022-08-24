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Боевая техника, интерактив и полное погружение: как работает фан-зона для болельщиков на АрМИ-2022

Артем Баснин
21:57 24.08.2022
На большой территории представлены практически все конкурсы АрМИ и любой желающий может почувствовать себя их участником.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С самого начала Армейских международный игр в подмосковном парке «Патриот» работает Клуб болельщиков АрМИ. Интерактивные зоны, где каждый найдет себе занятие по душе. Малыши здесь могут почувствовать себя взрослыми, а их родители превращаются в детей.

«Танковый биатлон», «Мастер оружейник», «Кубок моря», «Соколиная охота» и «Конный марафон» - здесь представлены практически все конкурсы АрМИ. Площадки расположились рядом с боевыми машинами, многие из которых задействованы в состязаниях. Это полное погружение.

На огромной территорий представлены конкурсы военно-морского флота. Здесь зрители могут увидеть работу глубоководного аппарата. В нескольких шагах настоящая химическая лаборатория войск РХБЗ. Конкурс «Десантный взвод» также представлен. Можно пройти предпрыжковую подготовку и испытать себя в рукопашном бою с инструктором. При желании любой может оказаться в роли механика-водителя в кабине специального тренажера. Клуб болельщиков АрМИ ждет всех.

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