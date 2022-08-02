Дуда признался, что его шокировал звонок Меркель Путину по «Северному потоку - 2»

Президент Польши вспомнил свою реакцию на телефонный разговор Меркель и Путина в прошлом году.

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Польский лидер Анджей Дуда в интервью вспомнил ситуацию, произошедшую в 2021 году, когда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину для обсуждения ситуации с трубопроводом «Северный поток - 2». Глава государства признался, что был шокирован такими действиями немецкой стороны.

Как напомнил Дуда, звонок был произведен сразу же после заключения соглашения между Меркель и президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты обязались не противодействовать проекту СП-2, и в тот же вечер, как отметил польский лидер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлин вышел на связь с Москвой.

В таком поступке глава Польши усмотрел проявление агрессии в отношении Восточной Европы. Кроме того, Дуда заключил, что сегодня отношения между его страной и ФРГ пребывают в наихудшем состоянии за период с 1990-го года.