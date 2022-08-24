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Дым над Донецком: что известно о пожаре в столице ДНР после обстрела ВСУ

Андрей Аркадьев
Андрей Лазарев
18:31 24.08.2022
Снаряд ВСУ попал в торговый центр в Донецке. В результате обстрела в здании начался пожар.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В небе над Донецком густой едкий черный дым - его видно из любой части города. Это полыхает крупный торговый комплекс в Кировском районе. В это время внутри находились десятки людей. Паники не было, людей вывели, одни внизу стояли, другие наверху.

В считаные минуты к торговому центру были стянуты практически все свободные силы республиканского МЧС. Десятки пожарных машин и спецтехники. Тушили огонь почти сотня спасателей - многим пришлось работать в условиях практически нулевой видимости.

Снаряд, выпущенный с украинских позиций, угодил в левое крыло здания. Крыша тут же обрушилась, а пламя стало распространяться по торговым залам. Пламя добралось и до склада с пиломатериалами. К тому же в помещениях и павильонах внутри торгового центра хранится огромное количество легковоспламеняющихся материалов.

Пожар распространился на территории более пяти тысяч квадратных метров. Ситуацию серьезно усложняет отсутствие в городе водоснабжения.

В обычное время на большой парковке только гражданские автомобили, которые принадлежат сотрудникам торгового центра и покупателям. Но сейчас здесь только спецтехника, включая автоцистерны, которые подвозят расчетам воду из ближайших водоемов.

Информации о пострадавших пока нет. Пожарные продолжают бороться с пламенем. В некоторых частях здания все еще можно увидеть открытое горение.

В результате удара ВСУ сгорел один из самых крупных торговых центров в городе. Ущерб еще только предстоит оценить, а неравнодушные сотрудники торгового центра и горожане несут к торговому центру еду для спасателей - у них сегодня еще очень много работы.

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