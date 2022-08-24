Армия арми-2022 Военные моряки РФ и Азербайджана разделили первое место на конкурсе «Кубок моря» Конкурс «Кубок моря - 2022» проходит в Азербайджане с 15 по 27 августа. © Фото: пресс-центр Армейских международных игр Читайте нас на: Команды ВМФ России и ВМС Азербайджана в упорной борьбе разделили первое место в конкурсе «Кубок моря - 2022», сообщает пресс-центр Армейских международных игр. Второе место получила команда ВМС Казахстана. Третье место получила команда ВМС Ирана. Награждение призеров и победителей пройдет завтра на торжественном закрытии конкурса. Конкурс «Кубок моря - 2022» проходит в Азербайджане с 15 по 27 августа на военно-морской базе Пута. Участвуют команды Азербайджана, Казахстана, Ирана и РФ. В рамках состязаний военные моряки выполняют артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, плавающим минам, проводят тренировку по заделыванию пробоин в корпусе корабля и решают другие задачи. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика