В любой момент, в любых условиях: кадры работы «Ураганов» в ходе спецоперации

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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Боевые машины РСЗО менее чем за две минуты прибывают на стартовые позиции. Затем проводят развертывание и наносят ракетные удары по позициям, командным пунктам и отступающим колоннам украинских националистов. Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

«Принцип работы нашей машины не сложный. Эта база создана так, что ею может любой управлять. Наших специалистов, водителей готовят в учебных центрах для того, чтобы ей управлять, чувствовать габариты, системы управления. Ничего сложного. Машина выполнит задачу в любой момент, неважно, какие условия, какая местность», - заявил старший механик-водитель РСЗО «Ураган» подразделения ЦВО.

Также оборонное ведомство показало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Западного военного округа (ЗВО) в ходе спецоперации.

Крупные движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие, например, бытовые дроны размером 30 на 30 сантиметров, - все это обнаруживается «Панцирем» и уничтожается.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.