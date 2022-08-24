Момент атаки с коктейлем Молотова на правительство Орловской области попал на камеру

На кадрах видно, как некий человек подъезжает к зданию администрации на велосипеде, и бросает бутылки с зажигательной смесью.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Андрей Клычков Telegram

Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видео со злоумышленником, который кидает бутылки с зажигательной смесью в здание администрации региона. Ролик появился в Telegram-канале губернатора.

На кадрах видно, как некий человек в черной куртке подъезжает к зданию на велосипеде. Сначала он бросает одну бутылку, которая, по словам губернатора, не взорвалась. Затем человек бросает вторую.

«Пострадал один сотрудник, с ним все в порядке. Во всем остальном, как я и сказал, разбираются правоохранители», - отметил Клычков.

Ранее сообщалось, что неизвестный утром 24 августа бросил в здание администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью, произошло возгорание, но его оперативно потушили. Один сотрудник администрации получил ожоги. Как предположил Клычков, кто-то таким образом решил «отметить День независимости Украины».