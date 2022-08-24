В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подруга звезды «Дома-2» Кочервей рассказала, что ее тело нашли в реке 11 дней назад

Анна Назайкина
13:42 24.08.2022
По ее словам, у погибшей был конфликт с мужчиной из Москвы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: nastyafitnes, Instagram
Читайте нас на:

В Петербурге вытащили из реки тело экс-участницы проекта «Дом-2» Анастасии Кочервей, передает телеканал «360». Подруга девушки Олеся Кожевникова рассказала «Звезде», что тело нашли еще 11 дней назад.

«Ее нашли 13 августа. Но это было еще не точно. Опознание шло. Там шли какие-то следственные действия, возможно. И уже потом, когда появилось что-то точное, ей (матери. - Прим. ред.) начали звонить», - сказала девушка.

По словам Малибу, у девушки были большие проблемы с наркотиками и алкоголем, а также конфликт с мужчиной из Москвы.

«Мы ее уже хотели всеми друзьями просто в какой-то рехаб (реабилитационный центр. - Прим. ред.) класть и лечить. Я сколько с ней дружила, ее трезвой не видела ни разу. Она ходила по бабкам... пыталась заговорить свои зависимости», - добавила она.

Также подруга погибшей заявила, что у девушки был сложный характер, она «лезла на рожон» и могла спровоцировать одного из мужчин, с которыми общалась. Малибу отметила, что у Кочервей были частые истерики и тревожно-депрессивное поведение.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:45 В стране и мире
Ройзман задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ
14:43 В стране и мире
Видео
Тушение продолжается: кадры пожара в ТЦ в Донецке после обстрела
14:37 В стране и мире
Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине на $2,9 млрд
14:11 В стране и мире
Глава «Росатома» встретился в Стамбуле с гендиректором МАГАТЭ
13:59 В стране и мире
В Великобритании допустили ужесточение условий выдачи виз россиянам
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.