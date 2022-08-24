Подруга звезды «Дома-2» Кочервей рассказала, что ее тело нашли в реке 11 дней назад

По ее словам, у погибшей был конфликт с мужчиной из Москвы.

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В Петербурге вытащили из реки тело экс-участницы проекта «Дом-2» Анастасии Кочервей, передает телеканал «360». Подруга девушки Олеся Кожевникова рассказала «Звезде», что тело нашли еще 11 дней назад.

«Ее нашли 13 августа. Но это было еще не точно. Опознание шло. Там шли какие-то следственные действия, возможно. И уже потом, когда появилось что-то точное, ей (матери. - Прим. ред.) начали звонить», - сказала девушка.

По словам Малибу, у девушки были большие проблемы с наркотиками и алкоголем, а также конфликт с мужчиной из Москвы.

«Мы ее уже хотели всеми друзьями просто в какой-то рехаб (реабилитационный центр. - Прим. ред.) класть и лечить. Я сколько с ней дружила, ее трезвой не видела ни разу. Она ходила по бабкам... пыталась заговорить свои зависимости», - добавила она.

Также подруга погибшей заявила, что у девушки был сложный характер, она «лезла на рожон» и могла спровоцировать одного из мужчин, с которыми общалась. Малибу отметила, что у Кочервей были частые истерики и тревожно-депрессивное поведение.

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