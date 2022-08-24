Шойгу заявил, что спецоперация на Украине идет по плану и все задачи будут выполнены

По словам министра, от официального Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе РФ.

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Спецоперация, которую проводят Вооруженные Силы РФ на Украине, идет по плану, а поставленные в рамках СВО задачи будут выполнены. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.

По словам главы российского военного ведомства, со стороны Украины исходили угрозы в адрес республик Донбасса, а в дальнейшем и РФ, что привело к решению о проведении спецоперации.