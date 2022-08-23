На пределе возможностей: как участники «Эльбрусского кольца» покоряют высочайшую вершину Европы

Одним из испытаний стала транспортировка «пострадавшего» на время.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На пределе человеческих возможностей, сражаясь со скалами на километровой высоте, участники конкурса «Эльбрусское кольцо» провели три ночи у подножия Эльбруса. Красивейшие пейзажи, по их словам, в череде многочисленных задач просто не замечаешь.

Участники в кошках, верхних и нижних страховочных системах. В обвязках из карабинов и «восьмерок», вооружены ледорубами и ледобурами. Лидеры команд прорубают путь наверх, организуют на финише страховочные станции. Остальные поднимаются на закрепленных на них веревках. Последняя спецзадача на этапе - транспортировка условно пострадавшего.

Роль «пострадавшего» достается самому легкому участнику. Его сослуживцы должны пронести два километра до финиша на время.

Усилия оправдались: у команды из Китая выдающийся результат задания - 11 минут 12 секунд. Тяжелее дается подготовка к транспортировке пострадавшего команде из Руанды. Она на этом конкурсе впервые, поэтому подготовка к транспортировке условно раненого у нее занимает больше по времени - они используют классический способ вязки. Он дольше, чем спортивный, которым воспользовалась российская команда.

Впереди - подсчет итогов. Команды отдохнут, пополнят запасы, проведут подготовку и уже на следующий день совершат марш-бросок вокруг высочайшей точки Европы.