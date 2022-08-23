Разобрать «Град» с закрытыми глазами: как прошел третий этап конкурса «Мастер-оружейник»

Команды должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня, которая по легенде повреждена противником.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Узбекистане участников конкурса «Мастер-оружейник» АрМи-2022 штрафовали за недокрученные гайки и упавшие детали. Команды мастеров должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня, которая по легенде повреждена противником. Для этого пришлось разобрать более сотни элементов.

На лету берут гаечный ключ, забираются на КамАЗ. Высота - главное отличие российского «Урала». Даже на носочках нужно тянуться до последнего ряда, поэтому рост тоже имеет значение.

Работают мастера-оружейники практически в слепой зоне. Но им под силу разобрать «Град» и с закрытыми глазами, за спиной - годы тренировок.

По замыслу противник повредил направляющие, но чтобы их снять, необходимо разобрать 108 деталей. Некоторые из них совсем маленькие - их даже ветром может унести. Одна упавшая деталь - штраф. Не закрепил блок-контакты - установка не сработает на выстрел.

Еще один конкурсный элемент - заменить колесо. Над задачей работают сразу три человека, идет упор на ноги, на спину, задействовано все. За 12 минут участники теряют до трех килограммов веса - испытание равнозначно нескольким часам усиленной тренировки в спортзале: работают все группы мышц, а также мелкая моторика - болты раскручивают двумя руками одновременно. Важны ловкость, сообразительность и командная работа.

Пакет пусковых установлен в правильный угол и прямо сейчас дана команда «Залп!». Слышится сигнал автомобиля и «Град» бьет по позициям противника. Боеприпасы холостые, но при этом мощные - от взрыва их разбрасывает по всему полигону.

По итогам этапа лучшее время показала команда Узбекистана, на втором месте - Россия. Но впереди еще два испытания.