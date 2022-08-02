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Стопроцентная результативность: кадры работы «Панцирей» в ходе СВО

Анатолий Бородкин
05:00 02.08.2022
В процессе несения боевого дежурства ЗРПК «Панцирь» уничтожил кроме прочего беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции.

Расчеты самоходных ЗРПК «Панцирь» продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. К ним относятся беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

БпЛА Bayraktar TB2, имеющиеся на вооружении украинских военных и ведущие разведку над позициями российских войск уничтожаются расчетами ЗРПК «Панцирь» ЗВО в процессе несения боевого дежурства. Также «Панцирь» ликвидирует выпускаемые по освобожденным мирным населенным пунктам ракеты «Точки-У».

«Ранним утром залетел в данный район "Байрактар". Засекли и отработали», - рассказал командир батареи Сергей.

Современные зенитные комплексы благодаря системам обнаружения позволяют операторам вычислять в небе различные цели. Это и крупные движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие, например, бытовые дроны размером 30 на 30 сантиметров. Последние разведка ВСУ часто использует для обследования местности и в качестве атакующего средства - камикадзе.

Кроме прочего, «Панцирь» оснащен тепловизором, благодаря ему зенитчики могут увидеть, прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами.

Интенсивность работы расчетов комплексов предельная. Каждую смену они определяют в небе до десятка целей. В случаи, если они входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают.

Результативность работы ЗРПК «Панцирь» стопроцентная. Поэтому за установками идет настоящая охота. Украинская разведка пытается вычислить позиции «Панцирей» всеми возможными способами: при помощи дронов и провокаторов. По этой причине расчеты установок меняют их место дислокации несколько раз за смену.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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