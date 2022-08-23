Армия Армия Армия

Развернуть аппаратную под обстрелом: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

04:00 23.08.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проявляют самоотверженность, храбрость и профессионализм.
Развернуть аппаратную под обстрелом: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют мужество, военную смекалку и верность долгу.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Александр Петроченко, начальник аппаратной

Экипаж аппаратной под командованием старшего лейтенанта Александра Петроченко в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик в условиях систематического огневого воздействия врага выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах батальонно-тактических групп российских войск.

Колонна российских подразделений, в составе которой находился Петроченко со своими подчиненными, подверглась атаке, которую предприняли украинские националисты. Наступление противника сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

Несмотря на плотный огонь радикалов, экипаж под руководством старшего лейтенанта Петроченко, проявляя мужество и отвагу и грамотно используя условия местности, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил сообщением командование подразделений с вышестоящим штабом.

По организованным каналам связи были оперативно переданы координаты месторасположения сил боевиков, на основании которых по ним был нанесен ответный удар.

Самоотверженные и профессиональные действия старшего лейтенанта Александра Петроченко способствовали сохранению устойчивого управления боевыми подразделениями Вооруженных сил РФ, что позволило отразить наступление противника.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Егор  Максимов

Ефрейтор Егор Максимов с первых дней специальной военной операции по защите республик Донбасса выполнял задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн российских подразделений.

Продвигаясь по заданному маршруту
в составе саперного дозора, Максимов обнаружил заминированный участок дороги, замаскированные укрепленные позиции украинских националистов, а также бронетехнику противника, расположенную поблизости.

Егор понимал, что силы врага значительно превосходят саперный дозор, поэтому не стал вступать в боестолкновение, а передал своему командованию координаты позиций радикалов.

На основании переданных ефрейтором Максимовым координат, по вражеским объектам был нанесен артиллерийский удар, уничтоживший укрепления.

Спустя несколько дней, Егор принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских боевиков.

Продвигаясь по улицам, он обнаружил и лично обезвредил свыше тридцати взрывных устройств, которые были установлены националистами. В ходе освобождения населенного пункта Максимов получил ранение в результате обстрела со стороны противника, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил выполнять поставленные задачи.

Смелость, храбрость и самоотверженные действия ефрейтора Егора Максимова позволили освободить населенный пункт.

© Минобороны РФ

Старшина 1 статьи Петр Госсе, командир отделения

Старшина 1 статьи Петр Госсе в составе сводного отряда Черноморского флота выполнял специальные задачи по удержанию стратегически важного объекта.

Националисты стремились восстановить контроль над объектом и предприняли попытку взять его штурмом.

В ходе внезапно начавшегося наступления превосходящих сил противника Петр лично осуществлял огневое поражение врага в ходе обороны объекта. После неудачного наступления боевики попытались эвакуироваться на вертолетах армейской авиации. Госсе открыл прицельный огонь из ПКМ по вертолету Ми-8, нанеся ему множественные повреждения, в результате чего летательный аппарат и его экипаж были уничтожены.

Благодаря героизму и отваге старшины 1 статьи Петра Госсе вражеские силы были разгромлены, а захват стратегически важного объекта противником был предотвращен.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:34 В стране и мире
США осудили убийство журналистки Дарьи Дугиной
22:16 В стране и мире
СК РФ оценит высказывания посла Украины в Казахстане с призывами к убийству русских
20:50 В стране и мире
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
19:31 В стране и мире
Видео
Дамба под угрозой: очевидцы сняли мощный обстрел ВСУ Каховской ГЭС
19:29 Армия
Видео
БДК «Иван Грен» отправился в поход из Североморска в поддержку ВС РФ
Популярное
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Видео
Шойгу заявил, что ВСУ используют в боевых действиях тактику немецких нацистов
Видео
Шойгу: Украина ударила по Еленовке из страха перед свидетельскими показаниями «азовцев»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.