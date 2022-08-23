Развернуть аппаратную под обстрелом: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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Старший лейтенант Александр Петроченко, начальник аппаратной

Экипаж аппаратной под командованием старшего лейтенанта Александра Петроченко в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик в условиях систематического огневого воздействия врага выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах батальонно-тактических групп российских войск.

Колонна российских подразделений, в составе которой находился Петроченко со своими подчиненными, подверглась атаке, которую предприняли украинские националисты. Наступление противника сопровождалось нанесением массированных минометных и артиллерийских ударов.

Несмотря на плотный огонь радикалов, экипаж под руководством старшего лейтенанта Петроченко, проявляя мужество и отвагу и грамотно используя условия местности, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил сообщением командование подразделений с вышестоящим штабом.

По организованным каналам связи были оперативно переданы координаты месторасположения сил боевиков, на основании которых по ним был нанесен ответный удар.

Самоотверженные и профессиональные действия старшего лейтенанта Александра Петроченко способствовали сохранению устойчивого управления боевыми подразделениями Вооруженных сил РФ, что позволило отразить наступление противника.