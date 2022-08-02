Перекрутило в воздухе: машина на огромной скорости врезалась в дорожные ограждения на МКАД

Автомобиль после столкновения подлетел в воздух и оказался на противоположной стороне дороги, преодолев несколько полос.

© Видео: DtOperativno, Telegram © Фото: DtOperativno, Telegram

В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие на внешней стороне 85-го километра МКАД. Согласно имеющимся сведениям, инцидент случился на пересечении с Алтуфьевским шоссе.

Как видно по кадрам, запечатлевшим момент аварии, водитель автомобиля на большой скорости въехал в дорожные ограждения и, так и не сумев затормозить, врезался в препятствие на трассе. В результате столкновения машина подлетела в воздух, несколько раз перевернулась и оказалась на другой полосе.

О ДТП сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале. В настоящее время на месте работают оперативные службы Москвы. Проблем с движением на участке дороги нет.