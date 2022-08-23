В такт ударам сердца: как прошла репетиция открытия фестиваля «Спасская башня» на Красной площади

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Колесница фараона проедет по Красной площади под звуки военного оркестра из Египта. Такую экзотику обещают организаторы грядущего международного фестиваля «Спасская башня». Каждый год он собирает тысячи восторженных отзывов. Кроме традиционной музыкальной программы - шоу с оружием, конные выступления, танцевальные номера и парады.

Красная площадь наполняется величественными звуками военных оркестров. Классическая, духовая, народная, популярная музыка, а также - танцевальные шоу, выступления хора. Репертуар участников фестиваля «Спасская башня» не ограничен никакими рамками. Знакомые мелодии - звучат по-новому. Репетиция фестиваля проходит с девяти часов утра и до восьми вечера в режиме нон-стоп. Один за другим оттачивают свои движения российские и зарубежные коллективы. Юбилейный, 15-й по счету фестиваль откроется 26 августа. В этот раз - самый расширенный состав участников за всю историю «Спасской башни».

«Впервые соберутся музыканты, представители практически всех силовых ведомств. Военные оркестры ВС, Минобороны, Росгвардии, Погранвойск, и МЧС. В разные годы коллективы принимали участие в фестивале, но впервые они на Красной площади в финале встретятся вместе», - рассказал начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ, главный военный дирижер Константин Маякин.

Из иностранных коллективов впервые на Красной площади выступит оркестр вооруженных сил Венесуэлы.

«Это было сложно, был тяжелый отбор, но наконец то мы здесь. Репетиции нам нравятся. Мы можем видеть другие коллективы, другие страны, смотреть какая у них музыка, делиться опытом. Это все очень здорово, не хватает слов, чтобы выразить эмоции», - поделился дирижер оркестра национальных Вооруженных сил Боливарианской Республики Венесуэла имени Верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Мекси Кинтеро.

Также на фестивале покажут свое мастерство военные оркестры из Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Таиланда. Египетские артисты подготовили яркий номер с колесницей фараона, национальной музыкой и своей интерпретацией песни «Катюша».

Постоянные участники фестиваля - оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова и Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России. У юных артистов - разножанровое выступление.

«Начиная от классических жанров духовой музыки, таких как марш и вальс и заканчивая синтетическими жанрами с привлечения танцевальной группы, балета, вокалистов и инструменталистов. Где-то эстрада, где-то узнаваемая классика», - поделился преподаватель, дирижер оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова Кирилл Черчик.

Александра Столяренко, которая украшает плакаты фестиваля - артистка балета Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. На «Спасской башне» выступит уже в третий раз.

«Гордость, счастье, и, конечно, честь. Это главная площадь страны. Увидеть себя на афише здорово, это ценное на все время воспоминание. В той программе мы начинали балетный блок, в руках были яркие фаеры, это было красиво для фото и видео», - уверена артистка балета Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Александра Столяренко.

Кроме Красной площади, фестиваль «Спасская башня» будет проводиться еще на двух площадках - на ВДНХ и в парке «Патриот». Торжественная церемония открытия состоится 26 августа. Фестиваль продлится до четвертого сентября.