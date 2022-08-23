Наградили лучших из лучших: в Нур-Султане прошла церемония закрытия АрМИ-2022 в Казахстане
Всего в состязаниях в период с 13 по 22 августа приняли участие 26 команд из 15 стран.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сегодня в Нур-Султане в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась торжественная церемония закрытия VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) на территории Казахстана.
В период с 13 по 22 августа в стране прошли три конкурса в рамках АрМИ. Всего в соревнованиях приняли участие 26 команд из 15 стран. В ходе торжественной церемонии состоялось награждение победителей и призеров конкурсов в общих зачетах и в личных номинациях.