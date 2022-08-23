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Наградили лучших из лучших: в Нур-Султане прошла церемония закрытия АрМИ-2022 в Казахстане

Виктория Ивашечкина
20:34 23.08.2022
Всего в состязаниях в период с 13 по 22 августа приняли участие 26 команд из 15 стран.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Нур-Султане в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялась торжественная церемония закрытия VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) на территории Казахстана.

В период с 13 по 22 августа в стране прошли три конкурса в рамках АрМИ. Всего в соревнованиях приняли участие 26 команд из 15 стран. В ходе торжественной церемонии состоялось награждение победителей и призеров конкурсов в общих зачетах и в личных номинациях.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На конкурсе специалистов топографической службы «Меридиан» в упорной борьбе среди мужских расчетов победу одержала команда Казахстана, вторыми стали военные топографы Китая, третье место разделили военнослужащие Белоруссии и Узбекистана. Представители России заняли пятое место. В зачете среди женщин-военнослужащих выступали две команды из России. Девушки соревновались между собой и показали прекрасные результаты наравне с мужчинами.

В комплексе военно-спортивных стрелковых состязаний «Тактический стрелок» лидирующую позицию заняли также представители Казахстана, на втором месте команда Китая. Третье место поделили участники из России и Узбекистана.

Лучшими в соревнованиях минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» стали военнослужащие Казахстана. На втором месте команда России, на третьем - Азербайджан.

С поздравительным словом к участникам соревнований обратился первый замминистра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Он подвел итоги конкурсов и поздравил всех участников с успешным завершением АрМИ-2022 и отметил, что соревнования, несмотря на острое соперничество, прошли в атмосфере дружбы.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Церемония закончилась праздничным концертом, в программу которого вошли национальные казахские песни и народные танцы.

Ранее сообщалось, что танковый экипаж из Казахстана стал победителем Индивидуальной гонки экипажей первого дивизиона «Танкового биатлона».

Результат Казахстана составил 23 минуты 52 секунды. При этом экипаж разогнался до максимальной скорости в 71 километров в час. На втором месте оказался Узбекистан, который показал результат в 24 минуты 54 секунды, достигнув максимальной скорости в 70 километров в час.

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