Наградили лучших из лучших: в Нур-Султане прошла церемония закрытия АрМИ-2022 в Казахстане

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На конкурсе специалистов топографической службы «Меридиан» в упорной борьбе среди мужских расчетов победу одержала команда Казахстана, вторыми стали военные топографы Китая, третье место разделили военнослужащие Белоруссии и Узбекистана. Представители России заняли пятое место. В зачете среди женщин-военнослужащих выступали две команды из России. Девушки соревновались между собой и показали прекрасные результаты наравне с мужчинами.

В комплексе военно-спортивных стрелковых состязаний «Тактический стрелок» лидирующую позицию заняли также представители Казахстана, на втором месте команда Китая. Третье место поделили участники из России и Узбекистана.

Лучшими в соревнованиях минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» стали военнослужащие Казахстана. На втором месте команда России, на третьем - Азербайджан.

С поздравительным словом к участникам соревнований обратился первый замминистра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов. Он подвел итоги конкурсов и поздравил всех участников с успешным завершением АрМИ-2022 и отметил, что соревнования, несмотря на острое соперничество, прошли в атмосфере дружбы.